Volvo за 39 минут распродала все седаны версии S60 Polestar Engineered

Транспортные средства, ориентированные на потребителя Соединённых Штатов, оформили в рамках специального приложения Care By Volvo . Авто подписчикам предлагались за 1 100 американских долларов в месяц. В стоимость авто включили страховку, а также ТО. В подкапотном Volvo S60 Polestar Engineered установили гибридную установку T8 Twin Engine на 415 лошадиных сил. «Заряженный» седан оснастили «автоматом» с более плавным переключением.Транспортное средство приобрело золотистые защитные ремни, черные хромированные выхлопные патрубки, пересмотренные тормозные системы от Brembo, спортивную подвеску Ohlins. Дебют нового седана версии Volvo S60 прошел двадцатого июня текущего года на территории Соединённых Штатов. Для машины предлагается тюнинг-пакет типа Polestar Engineered.