«Яндекс Дзен» внедрил возможность написания комментариев и установил рейтинговую систему

Набирающая популярность платформа «Яндекс.Дзен» провела анонс, где подробно сообщается о внедрении новых функций. С настоящего времени, в состав ленты будет включено размещение коротких записей, которые могут состоять из 200 символов. Содержание данных постов может наполняться картинками, а так же сопровождаться выбором любого цветового фона.



Помимо этого, появиться в «Яндекс.Дзене» новая возможность, связанная с разрешением на оценку материала, путем размещения соответствующих комментариев, при этом автоматически выводиться наверх будут самые популярные. Так же предусмотрена возможность, на выбор авторов публикаций, отключить возможность комментировать свои посты, а так же покупать дополнительный охват. Помимо прочего, специалистами «Яндекс.Дзен» внедрена автомодерация оскорблений и спама.



Необходимо отметить, что с июня 2017 года общий размер аудитории сервиса вырос почти в два раза и составил примерно 13 миллионов пользователей в день, причем только с марта 2018 года рост составил 2 миллиона пользователей.