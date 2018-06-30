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«Яндекс Дзен» внедрил возможность написания комментариев и установил рейтинговую систему

Набирающая популярность платформа «Яндекс.Дзен» провела анонс, где подробно сообщается о внедрении новых функций. С настоящего времени, в состав ленты будет включено размещение коротких записей, которые могут состоять из 200 символов. Содержание данных постов может наполняться картинками, а так же сопровождаться выбором любого цветового фона.

Помимо этого, появиться в «Яндекс.Дзене» новая возможность, связанная с разрешением на оценку материала, путем размещения соответствующих комментариев, при этом автоматически выводиться наверх будут самые популярные. Так же предусмотрена возможность, на выбор авторов публикаций, отключить возможность комментировать свои посты, а так же покупать дополнительный охват. Помимо прочего, специалистами «Яндекс.Дзен» внедрена автомодерация оскорблений и спама.

Необходимо отметить, что с июня 2017 года общий размер аудитории сервиса вырос почти в два раза и составил примерно 13 миллионов пользователей в день, причем только с марта 2018 года рост составил 2 миллиона пользователей.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:45
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