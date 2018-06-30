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Хот-хэтч SEAT Leon Cupra потерял 10 лошадок из-за экостандартов

В Европе с 1 сентября в действие вступит новый экологический WLTP стандарт, обеспечивающий более точные показания касательно вредных выбросов. Заряженная версия хэтчбека SEAT Leon Cupra в результате доработок потеряла мощность.

Хот-хэтч SEAT Leon Cupra потерял 10 лошадок из-за экостандартов


Вследствие введения новых экологических норм, большинство автопроизводителей останавливают продажи машин, чтобы их доработать. Вследствие усовершенствований ТС могут получить новый сертификат WLTP, теряя при этом мощность. Тесты авто из-за введения такого экологического стандарта проводят дольше, так как кроме проверок технических характеристик, требуется в реальном времени замерить количество выбросов.

Таким образом «заряженный» хэтч версии SEAT Leon Cupra усовершенствовали, чтобы он отвечал новому экостандарту. При этом новая версия утратила 10 л.с. Отдача двигателя теперь составляет 290 л.с. Согласно ожиданиям в 2019-2020 г.г. на рынок выпустят новое поколение, обладающее более мощной силовой установкой.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:30
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