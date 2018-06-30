Ольга и Анна Бузовы очень часто ссорились в детстве

В подписи теледива заявила, что какой бы взрослой Аня ни была, для нее она всегда будет любимой младшей сестрой. Также она поблагодарила своих родителей за то, что они подарили ей такую сестру.Самой же девушке Оля призналась, что очень любит ее, гордится и никогда не даст в обиду.Стоит отметить, что отношения между Бузовыми не всегда были хорошими. В подростковом возрасте они часто ругались и в основном из-за того, что старшая не брала младшую с собой гулять.Вызывало конфликты и то, что Аня иногда тайком брала наряды Оли, на которые та заработала своими силами.Сейчас же родственницам не чего делить, а потому они очень сблизились и стали друг для друга настоящей опорой.