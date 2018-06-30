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Ольга и Анна Бузовы очень часто ссорились в детстве

Несколько дней назад свое 30-летие отмечала младшая сестра Ольги Бузовой. В честь этого события популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» опубликовала на странице в соцсети Instagram пост с фотографией многолетней давности.

В подписи теледива заявила, что какой бы взрослой Аня ни была, для нее она всегда будет любимой младшей сестрой. Также она поблагодарила своих родителей за то, что они подарили ей такую сестру.

Ольга и Анна Бузовы очень часто ссорились в детстве

Самой же девушке Оля призналась, что очень любит ее, гордится и никогда не даст в обиду.

Стоит отметить, что отношения между Бузовыми не всегда были хорошими. В подростковом возрасте они часто ругались и в основном из-за того, что старшая не брала младшую с собой гулять.

Ольга и Анна Бузовы очень часто ссорились в детстве


Вызывало конфликты и то, что Аня иногда тайком брала наряды Оли, на которые та заработала своими силами.
Сейчас же родственницам не чего делить, а потому они очень сблизились и стали друг для друга настоящей опорой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:29
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