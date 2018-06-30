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Украинская певица Светлана Лобода «встречала» Линдеманна в Киеве

В украинской столице на Почтовой площади был замечен солист коллектива Rammstein, которого пользователи интернета и СМИ подозревают в отношениях с исполнительницей песен Светланой Лободой.

Украинская певица Светлана Лобода «встречала» Линдеманна в Киеве


В Киеве 28 июня проходила акция протеста, в которой активисты требовали на Почтовой площади построить музей. Публикация со знаменитой немецкой звездой появилась в аккаунте активиста Виталия Белецкого. Интернет-пользователи в шутку заявили, что украинская певица Светлана Лобода в Киеве «встречала» Линдеманна, так как тот, скорей всего, приехал «свататься». Однако фолловеры подметили, что рок-исполнителю невесту Лободу стоит искать не в Украине, а в США.

Украинская певица Светлана Лобода «встречала» Линдеманна в Киеве


Роман Линдеманна и украинской звезды уже несколько месяцев не дает покоя поклонникам знаменитостей и СМИ. Многие фанаты даже уверены, что немецкий артист приходится отцом ее недавно родившейся дочери.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:28
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