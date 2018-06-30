АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Ксению Бородину жестко раскритиковали за любовь к фотошопу

Ксения Бородина ведет очень активную жизнь в социальных сетях.

А очередной снимок в Инстаграме в купальнике стал причиной серьезной критики.

Ксению Бородину жестко раскритиковали за любовь к фотошопу

Недоброжелатели ведущей Дома-2 разглядели на фото явные следы фотошопа. Хейтеры обратили свое внимание на то, что талия девушки явно несимметрична. Также весьма странно ведут себя капельки воды, которые летят не по прямой, а практически повторяют изгибы ксюшиного тела.

Придрались критики и к бюсту, который, на их взгляд, неестественно большой, а плечи стали на фото чрезмерно широкими. Многие отметили, что в выпусках «Дома-2» Бородина выглядит совсем по-другому.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:26
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ внедорожник Chevrolet Tahoe стал дороже на
Возбуждено дело о хищении субсидии Фонда кино на
Умер российский мультипликатор Павел Сухих
Ольга и Анна Бузовы очень часто ссорились в
Украинская певица Светлана Лобода «встречала»
Ксению Бородину жестко раскритиковали за любовь к
Анастасию Волочкову шокировал неподобающий прием
Эксперты предупреждают о новом мошенничестве в
Motorola планирует совместно с Google выпустить
Фанаты изумились преображению Аллы Пугачевой
В Мексике ученые нашли развалины гигантской
Марина Тристановна возмутилась корыстью Ильи
Ольга Бузова так и не приедет на молодежный форум
Лена Миро назвала Александра Кержакова,
Люди обладают способностью оценки по агрессии в
Певица Анна Плетнёва запуталась во времени
Археологи определили нахождение позднескифского
Катя Гордон создала свою партию и начинает борьбу
Специалисты Казани планируют к 2020 году выпуск
Наталья Штурм прикрыла грудь морской звездой
Ferrari разработала авто-НЛО
Ляйсан Утяшева в свой день рождения обратилась к
Илон Маск: Человечество живет в виртуальном
Honda выпустит роскошный современный хэтчбек Fit
Ученые рассказали о диких секс-традициях древних
Болид Porsche 919 Hybrid Evo смог побить
Google приняла решение ивестировать в ОС для
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Ирина Шейк похвасталась кардинальной сменой имиджа
Поклонники заподозрили Ирину Шейк в беременности
Просмотреть все новости