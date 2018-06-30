Ксению Бородину жестко раскритиковали за любовь к фотошопу
Ксения Бородина ведет очень активную жизнь в социальных сетях.
А очередной снимок в Инстаграме в купальнике стал причиной серьезной критики.
Недоброжелатели ведущей Дома-2 разглядели на фото явные следы фотошопа. Хейтеры обратили свое внимание на то, что талия девушки явно несимметрична. Также весьма странно ведут себя капельки воды, которые летят не по прямой, а практически повторяют изгибы ксюшиного тела.
Придрались критики и к бюсту, который, на их взгляд, неестественно большой, а плечи стали на фото чрезмерно широкими. Многие отметили, что в выпусках «Дома-2» Бородина выглядит совсем по-другому.
А очередной снимок в Инстаграме в купальнике стал причиной серьезной критики.
Недоброжелатели ведущей Дома-2 разглядели на фото явные следы фотошопа. Хейтеры обратили свое внимание на то, что талия девушки явно несимметрична. Также весьма странно ведут себя капельки воды, которые летят не по прямой, а практически повторяют изгибы ксюшиного тела.
Придрались критики и к бюсту, который, на их взгляд, неестественно большой, а плечи стали на фото чрезмерно широкими. Многие отметили, что в выпусках «Дома-2» Бородина выглядит совсем по-другому.
Нет, истина — не продажная женщина, кидающаяся на шею тем, кто ее не хочет; напротив, она — столь недоступная красавица, что даже тот, кто жертвует ей всем, еще не может быть уверен в её благосклонности. Артур Шопенгауэр🙌 Вот это истина 🤗 оставайтесь достойными, уважайте себя и вы обязательно встретите своего человека ♥️