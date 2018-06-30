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Лемуры могут узнать слабого противника по запаху

Канадские и американские ученые запланировали провести работу по изучению 23 кошачьих лемуров. Полученные результаты заставили совершенно по-новому посмотреть на особенность поведения этих животных, в случае ведения боя.

Исследователи, под руководством Рейчела Харриса Университета Дьюка, решили проверить, как используют лемуры свои секреты, в случаях необходимости предупредить об опасности сородичей. Для этого решения им понадобилось примерно 9 лет, для проведения опытов, связанных с анализом их выделений при травмах, а так же до и после.
Лемуры могут узнать слабого противника по запаху


Для исследований была использована хромато-масс-спектрометрия, где используется масс-спектрометрия, одновременно с газовой хроматографией. Данным метолом было успешно рассчитано содержание состава веществ, содержащихся в секрете. В итоге, как у самцов, так и у самок, уже после полученной травмы, наблюдалось снижение содержания веществ, примерно на 10%. Также выяснилось, что лемурами специально помечаются место проведения битвы, с целью предупреждения все остальных сородичей. Оказалось, они действительно чувствуют присутствие запаха опасности.

Один из опытов заключался в проверке теории, о возможности распознать лемурами по запаху более слабых соперников. Исследователями были нанесены на деревянные палки секреты уже получивших травму и здоровых особей. Результат показал, что самцами больше внимания уделялось изучению палок с выраженными признаками выделений больных, также? животные помечали их, скорее всего выражая превосходство.

В результате восьмилетних экспериментов ученые определили связи секрета и его специфического запаха с желанием лемуров предупредить про опасность собратьев, а также поиска слабого соперника.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:00
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