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Удивлённая кошка после встречи со змеёй поразила пользователей Сети

В ходе посещения ветеринарной клиники кошка столкнулась с существом, которого раньше не встречала. При этом реакция представительницы семейства кошачьих на змею оказалась настолько интересной, что набрала много просмотров в Сети.

Удивлённая кошка после встречи со змеёй поразила пользователей Сети


Линдсей Маккензи, являющаяся владельцем домашнего питомца, рассказала, что животное было всегда ко всем дружелюбно, спокойно вело себя во время посещений ветеринара. Однако огромная змея для неё оказалась неожиданностью. Кошка вдруг встала на свои задние лапы, а также долгое время не моргая, не отрывая своего взгляда, смотрела на змею. По мнению хозяина питомца, такая реакция вызвана первым знакомством с животным, которое не имеет меха и лап. Линдсей решила запечатлеть данный момент удивления на мобильный телефон.

Из ролика можно увидеть, что кошка со страхом и любопытством наблюдает за змеёй. Владельца животного решила сразу поделиться в Сети получившимся видео. Неожиданно для Маккензи ролик стал набирать просмотры. Сам питомец при этом поразил пользователей Сети.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:15
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