Малахов из-за проигрыша сборной России запустит "стальной пресс"
Среди звезд шоу-биза множество болельщиков за российский футбол. Проигрыш Уругваю на настроении многих знаменитостей сказался отрицательно. Вот и Андрей Малахов из-за проигрыша сборной РФ запустит свой "стальной пресс".
После игры Малахов обнародовал в своем микроблоге снимок, который подписал: «3:0, прощай ABS и сушка». Скорей всего, телеведущий намекнул на то, что наестся жирной и вредной пищи, чтобы утешить расстройство исходом матча. Стоит напомнить, Андрей длительное время усердно занимался над своим телом, и поэтому некоторых удивились его готовности наесться калорийного мороженого, отказавшись от сушки.
Фанаты стали утешать знаменитость, отмечая, что не надо принимать проигрыш российских футболистов очень близко к сердцу. Также поклонники подчеркнули, что отечественная сборная очень редко может похвастаться своими хорошими результатами, и из-за этого не стоит себя запускать.