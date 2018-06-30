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Малахов из-за проигрыша сборной России запустит "стальной пресс"

Среди звезд шоу-биза множество болельщиков за российский футбол. Проигрыш Уругваю на настроении многих знаменитостей сказался отрицательно. Вот и Андрей Малахов из-за проигрыша сборной РФ запустит свой "стальной пресс".

Малахов из-за проигрыша сборной России запустит "стальной пресс"


После игры Малахов обнародовал в своем микроблоге снимок, который подписал: «3:0, прощай ABS и сушка». Скорей всего, телеведущий намекнул на то, что наестся жирной и вредной пищи, чтобы утешить расстройство исходом матча. Стоит напомнить, Андрей длительное время усердно занимался над своим телом, и поэтому некоторых удивились его готовности наесться калорийного мороженого, отказавшись от сушки.

Малахов из-за проигрыша сборной России запустит "стальной пресс"


Фанаты стали утешать знаменитость, отмечая, что не надо принимать проигрыш российских футболистов очень близко к сердцу. Также поклонники подчеркнули, что отечественная сборная очень редко может похвастаться своими хорошими результатами, и из-за этого не стоит себя запускать.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:10
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