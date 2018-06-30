Малахов из-за проигрыша сборной России запустит "стальной пресс"

После игры Малахов обнародовал в своем микроблоге снимок, который подписал: «3:0, прощай ABS и сушка». Скорей всего, телеведущий намекнул на то, что наестся жирной и вредной пищи, чтобы утешить расстройство исходом матча. Стоит напомнить, Андрей длительное время усердно занимался над своим телом, и поэтому некоторых удивились его готовности наесться калорийного мороженого, отказавшись от сушки.Фанаты стали утешать знаменитость, отмечая, что не надо принимать проигрыш российских футболистов очень близко к сердцу. Также поклонники подчеркнули, что отечественная сборная очень редко может похвастаться своими хорошими результатами, и из-за этого не стоит себя запускать.