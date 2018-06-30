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Бойца ММА Имани Смита арестовали за публичное рукоблудие

Имани Смит на территории штата Вирджиния, по предварительному обвинению представителей полиции, не стесняясь, занимался мастурбацией в транспортном средстве на парковке у Торгового Центра Landstown Commons.

Бойца ММА Имани Смита арестовали за публичное рукоблудие


Боец ММА был арестован за публичное рукоблудие, так как спрашивал у проходивших мимо парковки женщин дорогу, открыто при этом мастурбируя. Про данное непристойное поведение сотрудники полиции узнали в начале июня. Свою вину 24-летний спортсмен не признает. По его словам его не было на то время в городе. В итоге суд отпустил бойца под залог, размер которого составил 5 000 американских долларов.

Стоит отметить, что такого рода поведение не любят на территории Вирджинии. За подобное неприличное поведение могут лишить свободы человека на срок до года. При этом штраф может составить до 2 500 долларов. В настоящее время Имани Смит ожидает суда, который в свою очередь должен состояться пятнадцатого августа текущего года.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:40
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