Фанаты изумились преображению Аллы Пугачевой

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Июн 2018 в 2:10 PDT

Шоумен Максим Галкин часто делится на своей странице семейными видео и фото, которые набирают огромное количество «лайков». Этот ролик не стал исключением, на котором Алла Борисовна предстала помолодевшей и похудевшей. Помимо Примадонны, на видео присутствуют Гари, Лиза, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, и ее внучка Клавдия. Звездная чета продемонстрировала своим фолловерам наряды, в которых собрались ехать на день рождения к друзьям. Про свой наряд Пугачева с улыбкой сказала – «во что влезла, то и надела». Ролик за сутки собрал более 7,3 миллионов просмотров.Фанаты крайне удивлены тому, как в последнее время преобразилась Алла Борисовна. Она, похудев на 20 килограммов, стала выглядеть моложе. Примадонна ведет здоровый образ жизни. Подписчики похвалили популярную певицу за ее свежий и молодой внешний вид.