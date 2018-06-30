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Фанаты изумились преображению Аллы Пугачевой

Максим Галкин накануне в своем микроблоге Instagram выложил новое видео, от которого поклонники Аллы Пугачевой были приятно удивлены.

Фанаты изумились преображению Аллы Пугачевой


Шоумен Максим Галкин часто делится на своей странице семейными видео и фото, которые набирают огромное количество «лайков». Этот ролик не стал исключением, на котором Алла Борисовна предстала помолодевшей и похудевшей. Помимо Примадонны, на видео присутствуют Гари, Лиза, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, и ее внучка Клавдия. Звездная чета продемонстрировала своим фолловерам наряды, в которых собрались ехать на день рождения к друзьям. Про свой наряд Пугачева с улыбкой сказала – «во что влезла, то и надела». Ролик за сутки собрал более 7,3 миллионов просмотров.

Фанаты изумились преображению Аллы Пугачевой


Фанаты крайне удивлены тому, как в последнее время преобразилась Алла Борисовна. Она, похудев на 20 килограммов, стала выглядеть моложе. Примадонна ведет здоровый образ жизни. Подписчики похвалили популярную певицу за ее свежий и молодой внешний вид.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:38
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