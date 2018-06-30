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Ford и Volvo не приедут на Женевский автосалон в будущем году

Шведская и американская компании Volvo и Ford заявили, что не планируют участвовать в Женевском автосалоне 2019. Данной информацией поделились специализированные зарубежные порталы.

Ford и Volvo не приедут на Женевский автосалон в будущем году


Представители пресс-центра Ford объясняют отказ участвовать в автошоу тем, что дата проведения Женевской выставки не совпадает с будущими премьерами автобренда. Вследствие этого было решено не тратить лишние финансы. Автопроизводитель вместо этого планирует организовать собственную автомобильную выставку. Там будут показаны свои полностью электрические транспортные средства. По словам шведских разработчиков из Volvo, они не хотят тратиться на международные автомобильные шоу. При этом они лучше проведут ряд мероприятий, которые ориентированы на своих клиентов. Это решение не является новым, потому что Volvo неоднократно пропускала международные автошоу.

Раньше передавалось, что Ford не представит свои новинки в рамках парижского автосалона. На данную выставку также не приедет еще ряд ведущих автобрендов.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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