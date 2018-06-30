Тренер Шакиры поделилась секретами стройности своей подопечной

Анна Кайзер – тренер певицы Шакиры рассказала, что активность нужно чередовать, это поможет всегда быть в движении и не уставать психологически. Шакира предпочитает такие виды спорта, как теннис, гребля, пилатес, кикбоксинг, сквош и зумба. Также тренер рекомендует певице упражнение для ягодиц. Кроме того Шакира просто обожает танцы, в процессе которых она получает удовольствие и одновременно поддерживает красивые формы.Сама певица признаётся, что бывает такое, что на светском мероприятии она переедает, в таких случаях следующий день стоит провести без ужина. Жареные блюда Шакира не употребляет, обычно их заменяет пищей приготовленной на гриле. Однако бывают моменты, когда при плотном графике работы на спорт времени не остаётся, тогда певице сложно придерживаться диет и она не в силах устоять перед любыми кулинарными соблазнами.