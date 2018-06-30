Рассекречены комплектации нового кроссовера FAW Besturn X80 для РФ

Кроссовер FAW Besturn X80 на территории РФ будет иметь 3 комплектации: Basic (МКПП) и Luxury (механическая и автоматическая трансмиссии). Паркетник для россиян предложат с передним приводом. В кроссовере FAW Besturn X80 установят бензиновый мотор 2.0 семейства ET3. В свою очередь производительность двигателя достигает 142 л.с. Мотор на 100 км требует 8,2 литра бензина АИ-92.В России для базовой версии FAW Besturn X80 предусматриваются фронтальные эйрбэги, «антибукс», системы распределения тормозного усилия/курсовой устойчивости. «Топовая» версия паркетника предусматривает датчики света, климатическую установку, информационно-развлекательную установку с восьмидюймовым тачскрином и прочую современную электронику.