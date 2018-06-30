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Рассекречены комплектации нового кроссовера FAW Besturn X80 для РФ

Российские автолюбители смогут в июле заказать новый кроссовер версии FAW Besturn X80. Известны уже подробности оснащения авто, комплектации, в которых машина будет предлагаться в России.

Рассекречены комплектации нового кроссовера FAW Besturn X80 для РФ


Кроссовер FAW Besturn X80 на территории РФ будет иметь 3 комплектации: Basic (МКПП) и Luxury (механическая и автоматическая трансмиссии). Паркетник для россиян предложат с передним приводом. В кроссовере FAW Besturn X80 установят бензиновый мотор 2.0 семейства ET3. В свою очередь производительность двигателя достигает 142 л.с. Мотор на 100 км требует 8,2 литра бензина АИ-92.

В России для базовой версии FAW Besturn X80 предусматриваются фронтальные эйрбэги, «антибукс», системы распределения тормозного усилия/курсовой устойчивости. «Топовая» версия паркетника предусматривает датчики света, климатическую установку, информационно-развлекательную установку с восьмидюймовым тачскрином и прочую современную электронику.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:10
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