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Самая горячая ведущая прогноза погоды Соло Перес взорвала сеть фото в бикини

Аргентинка Соло Перес всемирно известна как самая горячая телеведущая прогноза погоды. Теледива взбудоражила интернет-пользователей видео, где она запечатлена в откровенном купальнике.

Самая горячая ведущая прогноза погоды Соло Перес взорвала сеть фото в бикини


Самая горячая телеведущая прогноза погоды своим мини-бикини просто взорвала Сеть. Во всемирную паутину интернета попал ролик, на котором Соло Перес позирует в красном купальнике у берега моря, демонстрируя пышные формы и стройную фигуру. Девушка, неоднократно показывая свои части тела, приняла решение застраховать их. Известно, что свои ягодицы теледива застраховала на 72 тысячи фунтов стерлингов. Скорей всего, подобные действия оправданы, так как ведущая, стараясь держать свое тело в форме, практически не выходит из спортивного зала.

Самая горячая ведущая прогноза погоды Соло Перес взорвала сеть фото в бикини


Фолловеры постоянно пишут телезвезде, что просматривая прогноз погоды до конца, они часто из-за этого опаздывают на работу.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:00
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