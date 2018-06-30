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Марина Тристановна возмутилась корыстью Ильи Яббарова

Очень обрадовался Илья Яббаров, когда узнал, что его возлюбленная Алена Савкина, которую он убедил в необходимости родить ему малыша, забеременела, а значит, контракт с ними будет продлен как минимум до рождения ребенка.

Марина Тристановна возмутилась корыстью Ильи Яббарова

Это гарантирует бесплатное содержание девушки в период беременности, хорошее питание, витамины и рекламную продукцию. А пока на Поляне есть семейство Дмитренко, «горячие» эфиры будут выходить бесконечно.

Однако никак не ожидал проектный шансонье, что его беременная возлюбленная, на которой он, к слову, даже не торопится жениться, в один миг превратится в истеричку и скандалистку, а также будет отказывать ему в «волшебстве». Алена Савкина, которая еще никогда не требовала к себе особого внимания, внезапно захотела доказательств своей любви, а потому целый день рыдает, так как не слышит от своего избранника ни одного теплого слова.

А вот Марина Тристановна, отлично знающая всю «домовскую кухню» не понаслышке, уверена, что мужчина никогда не испытывал чувств к Савкиной. Илья с самого начала увидел в этой девушке отличную возможность построить шикарную карьеру на проекте, чем и воспользовался.

«Он хочет как можно больше получить на проекте и идет к своей цели. Делает Илья это не из-за любви, а только ради себя. Мне кажется, он даже не знает, что делать с той популярностью, к которой так стремится. Однако жажда славы у него бешеная! Большой и чистой любви у них с Аленой нет», - заявила Марина Тристановна.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:28
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