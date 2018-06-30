Марина Тристановна возмутилась корыстью Ильи Яббарова

«Он хочет как можно больше получить на проекте и идет к своей цели. Делает Илья это не из-за любви, а только ради себя. Мне кажется, он даже не знает, что делать с той популярностью, к которой так стремится. Однако жажда славы у него бешеная! Большой и чистой любви у них с Аленой нет», - заявила Марина Тристановна.

Это гарантирует бесплатное содержание девушки в период беременности, хорошее питание, витамины и рекламную продукцию. А пока на Поляне есть семейство Дмитренко, «горячие» эфиры будут выходить бесконечно.Однако никак не ожидал проектный шансонье, что его беременная возлюбленная, на которой он, к слову, даже не торопится жениться, в один миг превратится в истеричку и скандалистку, а также будет отказывать ему в «волшебстве». Алена Савкина, которая еще никогда не требовала к себе особого внимания, внезапно захотела доказательств своей любви, а потому целый день рыдает, так как не слышит от своего избранника ни одного теплого слова.А вот Марина Тристановна, отлично знающая всю «домовскую кухню» не понаслышке, уверена, что мужчина никогда не испытывал чувств к Савкиной. Илья с самого начала увидел в этой девушке отличную возможность построить шикарную карьеру на проекте, чем и воспользовался.