Марина Тристановна возмутилась корыстью Ильи Яббарова
Очень обрадовался Илья Яббаров, когда узнал, что его возлюбленная Алена Савкина, которую он убедил в необходимости родить ему малыша, забеременела, а значит, контракт с ними будет продлен как минимум до рождения ребенка.
Это гарантирует бесплатное содержание девушки в период беременности, хорошее питание, витамины и рекламную продукцию. А пока на Поляне есть семейство Дмитренко, «горячие» эфиры будут выходить бесконечно.
Однако никак не ожидал проектный шансонье, что его беременная возлюбленная, на которой он, к слову, даже не торопится жениться, в один миг превратится в истеричку и скандалистку, а также будет отказывать ему в «волшебстве». Алена Савкина, которая еще никогда не требовала к себе особого внимания, внезапно захотела доказательств своей любви, а потому целый день рыдает, так как не слышит от своего избранника ни одного теплого слова.
А вот Марина Тристановна, отлично знающая всю «домовскую кухню» не понаслышке, уверена, что мужчина никогда не испытывал чувств к Савкиной. Илья с самого начала увидел в этой девушке отличную возможность построить шикарную карьеру на проекте, чем и воспользовался.
Это гарантирует бесплатное содержание девушки в период беременности, хорошее питание, витамины и рекламную продукцию. А пока на Поляне есть семейство Дмитренко, «горячие» эфиры будут выходить бесконечно.
Однако никак не ожидал проектный шансонье, что его беременная возлюбленная, на которой он, к слову, даже не торопится жениться, в один миг превратится в истеричку и скандалистку, а также будет отказывать ему в «волшебстве». Алена Савкина, которая еще никогда не требовала к себе особого внимания, внезапно захотела доказательств своей любви, а потому целый день рыдает, так как не слышит от своего избранника ни одного теплого слова.
А вот Марина Тристановна, отлично знающая всю «домовскую кухню» не понаслышке, уверена, что мужчина никогда не испытывал чувств к Савкиной. Илья с самого начала увидел в этой девушке отличную возможность построить шикарную карьеру на проекте, чем и воспользовался.
«Он хочет как можно больше получить на проекте и идет к своей цели. Делает Илья это не из-за любви, а только ради себя. Мне кажется, он даже не знает, что делать с той популярностью, к которой так стремится. Однако жажда славы у него бешеная! Большой и чистой любви у них с Аленой нет», - заявила Марина Тристановна.