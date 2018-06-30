Новый кроссовер Mazda CX-8 выходит на авторынок Австралии и КНР

Презентация Mazda CX-8 состоялась во время Токийского автосалона в 2017 году. Габариты авто составляют 4900х1840х1730 мм. «Восьмерка» в Австралии доступна с дизельным мотором Skyactiv-D 2.2 на 190 л.с., сочетающимся с 6-АКПП. Базовая версия кроссовера оснащается передним приводом (технология G-Vectoring Control (GVC)). Более дорогие версии авто оснащаются полным приводом.Mazda CX-8 имеет люк, панорамную крышу, мультимедийный комплекс с большим тачскрином, трехзонный климат-контроль, видеокамеру с обзором в 360 градусов, светодиодные головные фары, систему стабилизации/автоматического предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль. Стоимость авто в Австралии расценивается от 1,969 млн руб.