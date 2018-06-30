АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Новый кроссовер Mazda CX-8 выходит на авторынок Австралии и КНР

Трехрядный кроссовер версии Mazda CX-8 раньше можно было приобрести именно на внутреннем рынке. Уже сейчас объявили начало продаж авто в Австралии. До конца года паркетник отправится на китайский авторынок.

Новый кроссовер Mazda CX-8 выходит на авторынок Австралии и КНР


Презентация Mazda CX-8 состоялась во время Токийского автосалона в 2017 году. Габариты авто составляют 4900х1840х1730 мм. «Восьмерка» в Австралии доступна с дизельным мотором Skyactiv-D 2.2 на 190 л.с., сочетающимся с 6-АКПП. Базовая версия кроссовера оснащается передним приводом (технология G-Vectoring Control (GVC)). Более дорогие версии авто оснащаются полным приводом.

Mazda CX-8 имеет люк, панорамную крышу, мультимедийный комплекс с большим тачскрином, трехзонный климат-контроль, видеокамеру с обзором в 360 градусов, светодиодные головные фары, систему стабилизации/автоматического предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль. Стоимость авто в Австралии расценивается от 1,969 млн руб.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тренер Шакиры поделилась секретами стройности
Рассекречены комплектации нового кроссовера FAW
Ольга Бузова похвалила страну за достойное
Самая горячая ведущая прогноза погоды Соло Перес
Новый кроссовер Mazda CX-8 выходит на авторынок
Ольга Серябкина написала новые песни
Renault и Dacia планируют полностью разделить
Трамп ответил на вопрос о признании Крыма
В Сети раскритиковали образ Анфисы Чеховой
Роман Гриценко и Ирина Пинчук проведут ток-шоу
Малахов из-за проигрыша сборной России запустит
Бьянка выложила в сеть фото, на котором видны все
В РФ внедорожник Chevrolet Tahoe стал дороже на
Возбуждено дело о хищении субсидии Фонда кино на
Умер российский мультипликатор Павел Сухих
Ольга и Анна Бузовы очень часто ссорились в
Украинская певица Светлана Лобода «встречала»
Ксению Бородину жестко раскритиковали за любовь к
Анастасию Волочкову шокировал неподобающий прием
Эксперты предупреждают о новом мошенничестве в
Motorola планирует совместно с Google выпустить
Фанаты изумились преображению Аллы Пугачевой
В Мексике ученые нашли развалины гигантской
Марина Тристановна возмутилась корыстью Ильи
Ольга Бузова так и не приедет на молодежный форум
Лена Миро назвала Александра Кержакова,
Люди обладают способностью оценки по агрессии в
Певица Анна Плетнёва запуталась во времени
Археологи определили нахождение позднескифского
Катя Гордон создала свою партию и начинает борьбу
Просмотреть все новости