Ольга Бузова так и не приедет на молодежный форум «Область будущего»

Как объяснили организаторы мероприятия, заявок на участие в форуме от знаменитости не поступало.Ранее в Сети появился скриншот с аккаунта автоматизированной системы «Молодежь России», где было указано, что Бузова приедет на «Область будущего».Предполагается, что эти сведения появились вследствие технической ошибки.Организаторы форума напомнили, что как только закончится регистрация молодежи на каждую из двух смен, начнется отбор участников.По традиции форум проходит в Липецке, а участников набирают через АИС «Молодежь России».