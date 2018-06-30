АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Ольга Бузова так и не приедет на молодежный форум «Область будущего»

В Сети распространились слухи об участии популярной ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой в качестве гостьи в молодежном форуме «Область будущего», однако эта информация оказалась фейком.

Как объяснили организаторы мероприятия, заявок на участие в форуме от знаменитости не поступало.

Ольга Бузова так и не приедет на молодежный форум «Область будущего»

Ранее в Сети появился скриншот с аккаунта автоматизированной системы «Молодежь России», где было указано, что Бузова приедет на «Область будущего».

Предполагается, что эти сведения появились вследствие технической ошибки.

Ольга Бузова так и не приедет на молодежный форум «Область будущего»

Организаторы форума напомнили, что как только закончится регистрация молодежи на каждую из двух смен, начнется отбор участников.

По традиции форум проходит в Липецке, а участников набирают через АИС «Молодежь России».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова так и не приедет на молодежный форум
Лена Миро назвала Александра Кержакова,
Люди обладают способностью оценки по агрессии в
Певица Анна Плетнёва запуталась во времени
Археологи определили нахождение позднескифского
Катя Гордон создала свою партию и начинает борьбу
Специалисты Казани планируют к 2020 году выпуск
Наталья Штурм прикрыла грудь морской звездой
Ferrari разработала авто-НЛО
Ляйсан Утяшева в свой день рождения обратилась к
Илон Маск: Человечество живет в виртуальном
Honda выпустит роскошный современный хэтчбек Fit
Ученые рассказали о диких секс-традициях древних
Болид Porsche 919 Hybrid Evo смог побить
Google приняла решение ивестировать в ОС для
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Ирина Шейк похвасталась кардинальной сменой имиджа
Поклонники заподозрили Ирину Шейк в беременности
Папарацци запечатлели на камеру Брэдли Купера во
«Тёмная сторона» ЧМ-2018: Трусливые потомки
Варвара из Самары призналась в любви к Сергею
Российская обсерватория Спектр-УФ выйдет на
Появилась информация о новом смартфоне Vivo Z1i
Над вторым энергоблоком ЛАЭС-2 установили
В Санкт-Петербурге с начала 2018 года продали
Mashable представил рейтинг лучших сериалов за
Инфракрасные данные NASA показывают усиление
Nissan и Italdesign представили уникальный
Брэд Питт заявил, что не хочет новых отношений
Ученые: Климатические прогнозы должны включать
Просмотреть все новости