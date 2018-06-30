Ольга Бузова так и не приедет на молодежный форум «Область будущего»
В Сети распространились слухи об участии популярной ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой в качестве гостьи в молодежном форуме «Область будущего», однако эта информация оказалась фейком.
Как объяснили организаторы мероприятия, заявок на участие в форуме от знаменитости не поступало.
Ранее в Сети появился скриншот с аккаунта автоматизированной системы «Молодежь России», где было указано, что Бузова приедет на «Область будущего».
Предполагается, что эти сведения появились вследствие технической ошибки.
Организаторы форума напомнили, что как только закончится регистрация молодежи на каждую из двух смен, начнется отбор участников.
По традиции форум проходит в Липецке, а участников набирают через АИС «Молодежь России».
Как объяснили организаторы мероприятия, заявок на участие в форуме от знаменитости не поступало.
Ранее в Сети появился скриншот с аккаунта автоматизированной системы «Молодежь России», где было указано, что Бузова приедет на «Область будущего».
Предполагается, что эти сведения появились вследствие технической ошибки.
Организаторы форума напомнили, что как только закончится регистрация молодежи на каждую из двух смен, начнется отбор участников.
По традиции форум проходит в Липецке, а участников набирают через АИС «Молодежь России».