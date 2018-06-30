АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Ольга Серябкина написала новые песни

Находясь в Турции, Ольга Серябкина из-за плотного графика не смогла отдохнуть либо хотя бы немного выспаться. Но первый выходной для певицы стал удачным. Артистка смогла расслабиться, а также заняться приятными делами.

Ольга Серябкина написала новые песни


В своем микроблоге Instagram Серябкина поведала, что в Турции она провела один из дней действительно плодотворно. Ольге удалось не только выспаться, позагорать, но даже покататься на лодке. Однако самым знаменательным событием за выходной для певицы является то, что она дописала сразу две песни.

Ольга Серябкина написала новые песни


Поклонники исполнительницы песен считают, что ни одна из новых композиций не написана для группы SEREBRO. Однако фанаты отметили, что раз Ольга смогла написать за один день два текста, то это очередное доказательство того, что она творческая личность и действительно талантлива.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тренер Шакиры поделилась секретами стройности
Рассекречены комплектации нового кроссовера FAW
Ольга Бузова похвалила страну за достойное
Самая горячая ведущая прогноза погоды Соло Перес
Новый кроссовер Mazda CX-8 выходит на авторынок
Ольга Серябкина написала новые песни
Renault и Dacia планируют полностью разделить
Трамп ответил на вопрос о признании Крыма
В Сети раскритиковали образ Анфисы Чеховой
Роман Гриценко и Ирина Пинчук проведут ток-шоу
Малахов из-за проигрыша сборной России запустит
Бьянка выложила в сеть фото, на котором видны все
В РФ внедорожник Chevrolet Tahoe стал дороже на
Возбуждено дело о хищении субсидии Фонда кино на
Умер российский мультипликатор Павел Сухих
Ольга и Анна Бузовы очень часто ссорились в
Украинская певица Светлана Лобода «встречала»
Ксению Бородину жестко раскритиковали за любовь к
Анастасию Волочкову шокировал неподобающий прием
Эксперты предупреждают о новом мошенничестве в
Motorola планирует совместно с Google выпустить
Фанаты изумились преображению Аллы Пугачевой
В Мексике ученые нашли развалины гигантской
Марина Тристановна возмутилась корыстью Ильи
Ольга Бузова так и не приедет на молодежный форум
Лена Миро назвала Александра Кержакова,
Люди обладают способностью оценки по агрессии в
Певица Анна Плетнёва запуталась во времени
Археологи определили нахождение позднескифского
Катя Гордон создала свою партию и начинает борьбу
Просмотреть все новости