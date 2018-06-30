Ольга Серябкина написала новые песни

В своем микроблоге Instagram Серябкина поведала, что в Турции она провела один из дней действительно плодотворно. Ольге удалось не только выспаться, позагорать, но даже покататься на лодке. Однако самым знаменательным событием за выходной для певицы является то, что она дописала сразу две песни.Поклонники исполнительницы песен считают, что ни одна из новых композиций не написана для группы SEREBRO. Однако фанаты отметили, что раз Ольга смогла написать за один день два текста, то это очередное доказательство того, что она творческая личность и действительно талантлива.