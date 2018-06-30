Renault и Dacia планируют полностью разделить модельный ряд

Топ-менеджер заметил, что Renault в будущем не планирует реализовывать румынские автомобили Dacia под своим логотипом. Бейдж-инжиринг впервые использовали в 2004 году. Шильдиком Renault в то время обзавелась модель Logan. Дальше это случилось с Sandero, Duster, Dokker, Lodgy. Такой шаг положительным образом повлиял на реализации в РФ, Бразилии, Индии, а также ряде прочих государств. Между тем на европейском рынке бренд Renault продолжал предлагать свой ассортимент, ну а Dacia – свой. Кроссовер Duster второй генерации станет доступным в разных странах одновременно под двумя марками. Сейчас в РФ модельный ряд Renault практически полностью включает перелицованные версии автомобилей румынского автобренда. Хотя бейдж-инжиниринг обеим компаниям позволил на рынке укрепить свои позиции, у французской марки в итоге сформировалась не лучшая репутация.Вследствие этого уже сегодня подготавливают перспективные разработки минимум в двух версиях, отличающихся платформой, а также уровнем оснащения. Компании в дальнейшем начнут изготавливать разные кузова.