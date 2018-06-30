В Сети раскритиковали образ Анфисы Чеховой

По мнению поклонников, Анфиса Чехова настолько не естественно выглядит, будто бы это не сама ведущая, а её картонная статуя или манекен. Как отметили фолловеры, у теледивы особенно несуразно, выглядели очки, из-за которых ведущая окончательно «потеряла связь с человеком». Публикация сопровождалась рекламным постом, однако критики заявили, что Чехова приняла решение сменить свой имидж только ради денег.Пользователи социальной сети отметили, что знаменитость скорей всего, таким образом зарабатывает, рекламируя вещи в Сетях. Но, по мнению фанатов, когда это делается так явно, выглядит просто глупо. Впрочем, нашлись и те поклонники, которые посчитали Чехову в данном образе элегантной и очень красивой. Фото за сутки сумело собрать более 20 тысяч лайков и свыше 70 комментариев.