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В Сети раскритиковали образ Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова в своем аккаунте Instagram опубликовав очередную публикацию, решила порадовать поклонников, однако они раскритиковали ее образ.

В Сети раскритиковали образ Анфисы Чеховой


По мнению поклонников, Анфиса Чехова настолько не естественно выглядит, будто бы это не сама ведущая, а её картонная статуя или манекен. Как отметили фолловеры, у теледивы особенно несуразно, выглядели очки, из-за которых ведущая окончательно «потеряла связь с человеком». Публикация сопровождалась рекламным постом, однако критики заявили, что Чехова приняла решение сменить свой имидж только ради денег.

В Сети раскритиковали образ Анфисы Чеховой


Пользователи социальной сети отметили, что знаменитость скорей всего, таким образом зарабатывает, рекламируя вещи в Сетях. Но, по мнению фанатов, когда это делается так явно, выглядит просто глупо. Впрочем, нашлись и те поклонники, которые посчитали Чехову в данном образе элегантной и очень красивой. Фото за сутки сумело собрать более 20 тысяч лайков и свыше 70 комментариев.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:15
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