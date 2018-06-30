Лена Миро назвала Александра Кержакова, забравшего сына у супруги, «вконец оборзевшим»

Не осталась в стороне от этого события и известный блогер Лена Миро, которая резко осудила поступок Александра.На страницах своего «живого журнала» Лена Миро называет Милану слабой духом и отметила, что таких всегда бьют., - пишет Миро.Блогер считает, что «так быть не должной» и хотя она внутренне не принимает слабых людей, но все равно готова встать на их защиту. Лена Миро встала на сторону Миланы, так как ей ее жалко.