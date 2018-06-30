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Лена Миро назвала Александра Кержакова, забравшего сына у супруги, «вконец оборзевшим»

В Сети горячо обсуждают взаимоотношения Александра и Миланы Кержаковых, в частности то, что футболист отобрал у супруги сына.

Не осталась в стороне от этого события и известный блогер Лена Миро, которая резко осудила поступок Александра.

Лена Миро назвала Александра Кержакова, забравшего сына у супруги, «вконец оборзевшим»

На страницах своего «живого журнала» Лена Миро называет Милану слабой духом и отметила, что таких всегда бьют.

«Впрочем, быть слабенькой - не преступление. Преступление - украсть у матери сына, как это сделал хам Кержаков. Как только у Миланы умер отец, который мог ее защитить, Кержаков оборзел вконец. Сейчас он просто забрал у женщины сына», - пишет Миро.

Лена Миро назвала Александра Кержакова, забравшего сына у супруги, «вконец оборзевшим»

Блогер считает, что «так быть не должной» и хотя она внутренне не принимает слабых людей, но все равно готова встать на их защиту. Лена Миро встала на сторону Миланы, так как ей ее жалко.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:20
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