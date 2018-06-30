Бьянка выложила в сеть фото, на котором видны все ее «прелести»

Накануне Бьянка выложила в социальную сеть фотографию, где она запечатлена во всей красе. На снимке певица одета в длинное кружевное платье чёрного цвета с глубоким вырезом на груди. Судя по фотографии, Бьянке есть чем похвалиться, у неё приличные формы ягодиц и бюста, а также ярко выраженная талия, всё это отлично смотрится в полупрозрачном платье.От данной фотографии подписчики девушки пришли в восторг. В комментариях поклонники не скупились на похвалы: «Я потерял дар речи», «Ослепительна!» и тому подобное пишут фанаты под фотографией певицы.На российской эстраде Бьянка появилась в 2005 году. Широкую известность певице принесло шоу с рэпером Серёгой.