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Бьянка выложила в сеть фото, на котором видны все ее «прелести»

Бьянка выложила в сеть фотографию, на которой видны все ее «прелести». Одна из первых исполнительниц R&B в России обладает прекрасной фигурой, которую девушка любит подчёркивать обтягивающими и откровенными нарядами.

Бьянка выложила в сеть фото, на котором видны все ее «прелести»


Накануне Бьянка выложила в социальную сеть фотографию, где она запечатлена во всей красе. На снимке певица одета в длинное кружевное платье чёрного цвета с глубоким вырезом на груди. Судя по фотографии, Бьянке есть чем похвалиться, у неё приличные формы ягодиц и бюста, а также ярко выраженная талия, всё это отлично смотрится в полупрозрачном платье.

От данной фотографии подписчики девушки пришли в восторг. В комментариях поклонники не скупились на похвалы: «Я потерял дар речи», «Ослепительна!» и тому подобное пишут фанаты под фотографией певицы.

На российской эстраде Бьянка появилась в 2005 году. Широкую известность певице принесло шоу с рэпером Серёгой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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