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В РФ внедорожник Chevrolet Tahoe стал дороже на 50 000 рублей

В конце июня рестайлинговый внедорожник версии Chevrolet Tahoe 2018 в РФ стал дороже во всех вариациях исполнения на 50 тысяч рублей

В РФ внедорожник Chevrolet Tahoe стал дороже на 50 000 рублей


Модель Chevrolet Tahoe в начальной LE комплектации российским автолюбителям теперь обойдётся в 3,5 миллиона рублей. Версия LT для покупки доступна за 4,2 миллиона рублей. Наряду с этим «топовая» вариация Tahoe была оценена в 4,7 миллиона рублей. Раньше такое транспортное средство можно было приобрести на территории российского государства в районе 3,45 – 4,65 миллиона рублей. Независимо от вариации, в моторном отсеке такого внедорожника устанавливают бензиновый 6,2-литровый силовой агрегат, который способен генерировать 409 лошадок. Авто комплектуют автоматической коробкой передач, полным приводом. В смешанном цикле расход топлива составляет 13,4 литра.

Обновлённая версия на российский авторынок вышла в середине февраля текущего года. Такие внедорожники поставляют в РФ из Соединённых Штатов.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 09:50
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