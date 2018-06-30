В РФ внедорожник Chevrolet Tahoe стал дороже на 50 000 рублей

Модель Chevrolet Tahoe в начальной LE комплектации российским автолюбителям теперь обойдётся в 3,5 миллиона рублей. Версия LT для покупки доступна за 4,2 миллиона рублей. Наряду с этим «топовая» вариация Tahoe была оценена в 4,7 миллиона рублей. Раньше такое транспортное средство можно было приобрести на территории российского государства в районе 3,45 – 4,65 миллиона рублей. Независимо от вариации, в моторном отсеке такого внедорожника устанавливают бензиновый 6,2-литровый силовой агрегат, который способен генерировать 409 лошадок. Авто комплектуют автоматической коробкой передач, полным приводом. В смешанном цикле расход топлива составляет 13,4 литра.Обновлённая версия на российский авторынок вышла в середине февраля текущего года. Такие внедорожники поставляют в РФ из Соединённых Штатов.