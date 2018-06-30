Возбуждено дело о хищении субсидии Фонда кино на фильм «ВМаяковский»

Фонд кино в 2015 году выделил деньги компании ООО «Маяковский» на съёмки фильма. Согласно заключённому договору, на съёмки картины «Я поэт Владимир Маяковский» попечительский совет выделил субсидию на возвратных условиях, однако деньги так и не вернули.В частности, речь идёт о крупной сумме в несколько миллионов рублей. При подписании документов поручителем был режиссёр и продюсер Александр Шейн. В интервью с журналистами Шейн сделал вид, что не знает об уголовном деле и посоветовал обратиться к людям, занимающимся финансовой частью проектов.Иск от Фонда кино в Московский Арбитражный суд поступил в мае 2018 года, ответчиком является компания ООО «Маяковский», генеральным директором которой является Александр Шейн. Фонд кино в иске указывает сумму более 20 миллионов рублей, которая может стать итоговой в материалах уголовного дела.