АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Возбуждено дело о хищении субсидии Фонда кино на фильм «ВМаяковский»

В Москве в связи с хищением средств у Фонда кино возбуждено уголовное дело. Деньги были выделены на создание кинофильма «Я поэт Владимир Маяковский».

Возбуждено дело о хищении субсидии Фонда кино на фильм «ВМаяковский»


Фонд кино в 2015 году выделил деньги компании ООО «Маяковский» на съёмки фильма. Согласно заключённому договору, на съёмки картины «Я поэт Владимир Маяковский» попечительский совет выделил субсидию на возвратных условиях, однако деньги так и не вернули.

В частности, речь идёт о крупной сумме в несколько миллионов рублей. При подписании документов поручителем был режиссёр и продюсер Александр Шейн. В интервью с журналистами Шейн сделал вид, что не знает об уголовном деле и посоветовал обратиться к людям, занимающимся финансовой частью проектов.

Иск от Фонда кино в Московский Арбитражный суд поступил в мае 2018 года, ответчиком является компания ООО «Маяковский», генеральным директором которой является Александр Шейн. Фонд кино в иске указывает сумму более 20 миллионов рублей, которая может стать итоговой в материалах уголовного дела.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия / Культура
Добавил: Алина Сегодня, 09:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ внедорожник Chevrolet Tahoe стал дороже на
Возбуждено дело о хищении субсидии Фонда кино на
Умер российский мультипликатор Павел Сухих
Ольга и Анна Бузовы очень часто ссорились в
Украинская певица Светлана Лобода «встречала»
Ксению Бородину жестко раскритиковали за любовь к
Анастасию Волочкову шокировал неподобающий прием
Эксперты предупреждают о новом мошенничестве в
Motorola планирует совместно с Google выпустить
Фанаты изумились преображению Аллы Пугачевой
В Мексике ученые нашли развалины гигантской
Марина Тристановна возмутилась корыстью Ильи
Ольга Бузова так и не приедет на молодежный форум
Лена Миро назвала Александра Кержакова,
Люди обладают способностью оценки по агрессии в
Певица Анна Плетнёва запуталась во времени
Археологи определили нахождение позднескифского
Катя Гордон создала свою партию и начинает борьбу
Специалисты Казани планируют к 2020 году выпуск
Наталья Штурм прикрыла грудь морской звездой
Ferrari разработала авто-НЛО
Ляйсан Утяшева в свой день рождения обратилась к
Илон Маск: Человечество живет в виртуальном
Honda выпустит роскошный современный хэтчбек Fit
Ученые рассказали о диких секс-традициях древних
Болид Porsche 919 Hybrid Evo смог побить
Google приняла решение ивестировать в ОС для
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Ирина Шейк похвасталась кардинальной сменой имиджа
Поклонники заподозрили Ирину Шейк в беременности
Просмотреть все новости