Умер российский мультипликатор Павел Сухих

По словам Сергея Кузнецова, Павел Сухих страдал онкологическим заболеванием, что и стало причиной смерти художника-мультипликатора. Также друзья покойного рассказали, что Павел Сухих со своими проблемами обращался к израильским врачам, которые сказали, что ничем помочь не могут. Поэтому Павел Сухих осознавал, что с ним происходит.Павел Сухих – «Хихус» являлся одним из создателей художественной группы «Люди мёртвой рыбы». Также он входил в число организаторов фестиваля комиксов «КомМиссия», проводившегося на международном уровне.В число самых популярных анимационных картин художника-мультипликатора входят фильмы «Человек в пенсне» и «Как я похудел на 21 грамм».