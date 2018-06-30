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Умер российский мультипликатор Павел Сухих

На 51-м году жизни скончался российский комиксист и художник-мультипликатор Павел Сухих – «Хихус». Эту прискорбную новость накануне сообщили его друзья Сергей Кузнецов и Константин Комардин.

Умер российский мультипликатор Павел Сухих


По словам Сергея Кузнецова, Павел Сухих страдал онкологическим заболеванием, что и стало причиной смерти художника-мультипликатора. Также друзья покойного рассказали, что Павел Сухих со своими проблемами обращался к израильским врачам, которые сказали, что ничем помочь не могут. Поэтому Павел Сухих осознавал, что с ним происходит.

Павел Сухих – «Хихус» являлся одним из создателей художественной группы «Люди мёртвой рыбы». Также он входил в число организаторов фестиваля комиксов «КомМиссия», проводившегося на международном уровне.

В число самых популярных анимационных картин художника-мультипликатора входят фильмы «Человек в пенсне» и «Как я похудел на 21 грамм».
 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
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