Анастасию Волочкову шокировал неподобающий прием в Туле

Добиралась до Тулы Анастасия Волочкова на шикарном «Майбахе», что она пафосно продемонстрировала на своей станице в Instagram. В частности, балерина запечатлела свои ноги на торпедо сверх престижного автомобиля и продемонстрировала их своим поклонникам.В Туле Анастасию Волочкову поселили в лучшем городском отеле, затем балерина приступила к подготовке выступления на площади в Петровском квартале. Однако организаторы не позаботились о том, где звезда будет разминаться, что привело Волочкову в недоумение. В результате балерина проводила разминку в холле гостиницы.По намёкам звезды было понятно, что она подобным приёмом не совсем довольна. В свою очередь пользователи интернета дали понять балерине, что все условия нужно оговаривать заранее.