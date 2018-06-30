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Анастасию Волочкову шокировал неподобающий прием в Туле

Анастасия Волочкова, отправляясь в Тулу на выступление, рассчитывала на приём, соответствующий звезде такого уровня, как она. Однако те условия, которые ей предложили организаторы гастрольной поездки привели балерину в шок.

Анастасию Волочкову шокировал неподобающий прием в Туле


Добиралась до Тулы Анастасия Волочкова на шикарном «Майбахе», что она пафосно продемонстрировала на своей станице в Instagram. В частности, балерина запечатлела свои ноги на торпедо сверх престижного автомобиля и продемонстрировала их своим поклонникам.

В Туле Анастасию Волочкову поселили в лучшем городском отеле, затем балерина приступила к подготовке выступления на площади в Петровском квартале. Однако организаторы не позаботились о том, где звезда будет разминаться, что привело Волочкову в недоумение. В результате балерина проводила разминку в холле гостиницы.

По намёкам звезды было понятно, что она подобным приёмом не совсем довольна. В свою очередь пользователи интернета дали понять балерине, что все условия нужно оговаривать заранее.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:15
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