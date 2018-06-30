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Эксперты предупреждают о новом мошенничестве в WhatsApp

Экспертами в области кибербезопасности, представителями компании ESET, сообщается, что пользователи мессенджера WhatsApp находятся под очередной угрозой, исходящей из сети Интернет. Опасность исходи от злоумышленников, которые подписывают на платные сервисы, а пользователь вынужден отдавать ежемесячно мошенникам 50 долларов.

Начало хакерской атаки начинается с получения сообщения, причем от одного из пользователя списка своих контактов. Сообщение содержит новость о выигрыше, например - пары кроссовок к юбилею компании, где и содержится опасная ссылка. Только в тексте адреса, название Adidas пишется с заменой буквы I на омоглиф (или ı без точки, применяемой в турецком алфавите).

При переходе на ресурс пользователь видит предложение ответить на анкетные вопросы, предложение поделиться с друзьями информацией и сделать оформление заявки для получения подарка всего за доллар, введя данные для платежа. В итоге происходит оформление подписки на его адрес. Вовремя не отменив ее, ежемесячно списывается 50 долларов.

Как рассказали эксперты, у организаторов атаки хорошая подготовка. Фальшивым сайтом прослеживается открытие ссылки именно со смартфона, в случае с компьютером будет ошибка, при этом пользователь отслеживается геолокацией, путем предложения локальных версий сайта известной компании.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
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