Эксперты предупреждают о новом мошенничестве в WhatsApp

Экспертами в области кибербезопасности, представителями компании ESET, сообщается, что пользователи мессенджера WhatsApp находятся под очередной угрозой, исходящей из сети Интернет. Опасность исходи от злоумышленников, которые подписывают на платные сервисы, а пользователь вынужден отдавать ежемесячно мошенникам 50 долларов.



Начало хакерской атаки начинается с получения сообщения, причем от одного из пользователя списка своих контактов. Сообщение содержит новость о выигрыше, например - пары кроссовок к юбилею компании, где и содержится опасная ссылка. Только в тексте адреса, название Adidas пишется с заменой буквы I на омоглиф (или ı без точки, применяемой в турецком алфавите).



При переходе на ресурс пользователь видит предложение ответить на анкетные вопросы, предложение поделиться с друзьями информацией и сделать оформление заявки для получения подарка всего за доллар, введя данные для платежа. В итоге происходит оформление подписки на его адрес. Вовремя не отменив ее, ежемесячно списывается 50 долларов.



Как рассказали эксперты, у организаторов атаки хорошая подготовка. Фальшивым сайтом прослеживается открытие ссылки именно со смартфона, в случае с компьютером будет ошибка, при этом пользователь отслеживается геолокацией, путем предложения локальных версий сайта известной компании.