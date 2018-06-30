«Тёмная сторона» ЧМ-2018: Трусливые потомки самураев

Великолепно организованный, непредсказуемый и захватывающий футбольный мундиаль в России, несомненно, стал главным спортивным событием 2018 года. К сожалению, наряду с бескомпромиссными и мужественными противостояниями, находится место и для матчей, которые просто позорят ЧМ-2018. Тягомотина в игре Франция – Дания (обе команды устраивала ничья) была «переплюнута» футболистами сборной Японии. А дело было так…Перед последним туром японцев вполне устраивала ничья в поединке со сборной Польши, уже потерявшей все шансы на выход в 1/8 финала. Полякам, правда, хотелось напоследок «хлопнуть дверью» и они на исходе игрового часа усилиями Рафала Кужавы и Яна Беднарека счёт открыли. Команда из Страны Восходящего Солнца оказалась на грани вылета. Но тут на помощь азиатам пришли колумбийцы, забившие гол в параллельной встрече группы «Н». Тренерский штаб тут же просчитал ситуацию – японцы даже в случае минимального поражения опережали в турнирной таблице Сенегал…по «горчичникам». Сборной Японии был отдан приказ: «Не атаковать – держать мяч!» Поляки, ожидавшие штурма, округлив от удивления глаза, наблюдали, как проигрывавший соперник спокойно перекатывает мяч на своей половине поля. Зрители, удивлённые ещё больше, сопровождали оглушительным свистом каждое касание мяча трусливыми футболистами сборной Японии. Но перепуганные потомки самураев так и не рискнули перейти середину поля, уповая на колумбийцев, таки сохранивших столь необходимый для азиатов счёт.Трудно представить себе что-то более отвратительное на последних мировых футбольных форумах и сопоставимое лишь с «матчем позора» - игрой между Германией и Австрией на ЧМ-1982. Ещё более удивительно, что в роли футбольных трусов выступили японцы. Ведь именно Страна Восходящего Солнца ассоциируется с родиной бесстрашных самураев. Однако тренер национальной сборной сумел выбрать для футбольной команды тех, кто понятия не имеет о бусидо – кодексе чести воина и мужчины. Да и сам Акира Нисино, занимавшийся техоснащением сборной при коуче Халилходжиче и ставший главным тренером сборной за пару месяцев до начала ЧМ-2018, на роль сёгуна явно не тянул. Заменить нападающего Муто на защитника Хасэбэ за 8 минут до завершения матча, в котором японцы проигрывают – разве что-то более несуразное можно себе представить?«Мы заслужили выход в плей-офф», - сказал после завершения матча коуч Нисино. В этом сильно сомневаются 42 189 зрителей, поставивших рекорд для волгоградского стадиона, и почти три миллиарда телезрителей, наблюдающие за ходом чемпионата мира по телеэкранам. Неужели выход в 1/8 финала настолько перевешивает престиж и доблесть японской нации, представшей в отчётной встрече сборной расчётливых боягузов? Скорее всего, славные предки современных японцев даже не предполагали, что потомки доблестных самураев смогут запятнать себя трусостью.