Motorola планирует совместно с Google выпустить две новые модели смартфонов

Снимки моделей смартфонов, которые скоро появятся на рынке, уже есть на веб-сайте Android Headlines. Представленные гаджеты, результат работы экспертов Google и специалистов из Motorola. Лицевые панели аппаратов имеют поразительное сходство. Заметить больше отличий пользователи смогут на задней части новинок. Тыльная сторона Motorola One полностью выполнена из стеклоподобного материала, а собрат One Power абсолютно весь металлический. Обзавелись девайсы и конструкцией безрамочных экранов с наличием вырезов, причем как у iPhone X, они расположены сверху.По имеющейся информации, в предварительной версии, быстродействие Motorola One будет зависеть от чипсета Snapdragon 636. Какой либо дополнительной информации о смартфоне пока нет. Разработчиками Google предусмотрен для One Power дисплей 6,2 дюйма. Наличие ОЗУ представлено объемом 4 Гб, внутренняя память - 64 Гб. Аппарат так же оснащен двойной камерой на 5 и 12 Мп.