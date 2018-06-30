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Motorola планирует совместно с Google выпустить две новые модели смартфонов

Руководителями компании Motorola, совместно с представителями американской корпорации Google планируется выпуск на рынок двух новых моделей смартфонов. Данный проект производителей, связанный с созданием новых мобильных устройств, будет проведен в рамках организации совместной программы, которая получила название - Android One.

Снимки моделей смартфонов, которые скоро появятся на рынке, уже есть на веб-сайте Android Headlines. Представленные гаджеты, результат работы экспертов Google и специалистов из Motorola. Лицевые панели аппаратов имеют поразительное сходство. Заметить больше отличий пользователи смогут на задней части новинок. Тыльная сторона Motorola One полностью выполнена из стеклоподобного материала, а собрат One Power абсолютно весь металлический. Обзавелись девайсы и конструкцией безрамочных экранов с наличием вырезов, причем как у iPhone X, они расположены сверху.
Motorola планирует совместно с Google выпустить две новые модели смартфонов


По имеющейся информации, в предварительной версии, быстродействие Motorola One будет зависеть от чипсета Snapdragon 636. Какой либо дополнительной информации о смартфоне пока нет. Разработчиками Google предусмотрен для One Power дисплей 6,2 дюйма. Наличие ОЗУ представлено объемом 4 Гб, внутренняя память - 64 Гб. Аппарат так же оснащен двойной камерой на 5 и 12 Мп.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45
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