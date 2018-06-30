В Мексике ученые нашли развалины гигантской пирамиды

Первыми, кто наткнулся на древнюю пирамиду, стали строители развлекательного парка. Начав земельные работы на холме Амалукан, они увидели старые каменные плиты, о чем незамедлительно сообщили в соответствующие структуры. После сообщения о древней находке на место выехали ученые из Института археологии и истории.Согласно предварительным данным, пирамида была воздвигнута между 200 и 600 годами до н.э. Сооружение настолько большое, что на строительство подобного объекта древним людям потребовалось бы потратить не менее 1000 лет.Сложно сказать для каких целей ее строили. Однако некоторые археологи уверены, что на вершине пирамиды проводили ритуалы, а ее внутренние помещения жрецы и знать использовали в качестве жилища. Рядом с пирамидой специалисты раскопали множество захоронений.Археологи утверждают, что пирамида с холма Амалукан может походить на пирамиду, обнаруженную недалеко от города Пуэбла. Данное строение в четыре раза больше египетской пирамиды Хеопса и, по мнению мексиканских ученых, является самым большим древним сооружением в мире.