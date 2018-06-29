Ученые: Климатические прогнозы должны включать воздействие СО2 на жизнь

В настоящее время ученые используют модели, в которых потепление в 1,5 °C совпадает с углекислым газом в атмосфере от 425 до 520 частей на миллион (ppm). Но анализ ученых Университета Эксетера предполагает, что если климат будет теплеть медленнее, то потепление на 1,5 °C может быть отложено до тех пор, пока CO2 не достигнет более высоких уровней - до 765 промилле, если другие парниковые газы не сыграют какую-либо роль или не будут противодействовать воздействию частиц в атмосфере.Увеличение CO2 влияет на урожайность сельскохозяйственных культур, биологическое разнообразие растений и подкисление океана - и климатологи предупреждают, что исследования могут недооценивать такие последствия, используя слишком узкий диапазон уровней CO2.«Помимо серьезной причины глобального потепления, CO2 также влияет на жизнь напрямую. Более высокие концентрации CO2 вызывают повышенный рост у многих видов растений, что вызывает общее «озеленение» растительности, но также изменяет состав экосистем - некоторые виды лучше других. Медленно растущие крупные виды деревьев могут потерять свою способность к быстрому росту конкурентов. В некоторой степени это также может уменьшить последствия засухи, поскольку многие растения потребляют меньше воды, когда CO2 выше.Оба эти фактора могут потенциально повысить урожайность сельскохозяйственных культур, возможно, помогая компенсировать некоторые негативные последствия изменения климата, хотя даже если это произойдет, пищевая ценность культур может быть уменьшена в результате дополнительного CO2.Рост CO2 также вызывает окисление океана, которое наносит ущерб кораллам и некоторым разновидностям планктона. В настоящее время огромные научные усилия направлены на выяснение того, как будет выглядеть мир, когда глобальное потепление достигнет 1,5 °C. Чтобы получить полную картину, нам необходимо рассмотреть эти другие эффекты CO2, а также повышения температуры», - сказал профессор Ричард Беттс.Существует неопределенность в отношении того, насколько атмосфера будет нагреваться в ответ на конкретные парниковые газы - мера, известная как «чувствительность к климату». В исследовании было установлено, что широкий диапазон концентраций СО2 может сопровождать глобальное потепление 1,5 °C или 2 °C.