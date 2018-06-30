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Люди обладают способностью оценки по агрессии в голосе силы противника

Ученые поставили условия для проведения эксперимента, заключающиеся в возможности человека оценить силу предстоящего противника по силе его крика. Как показали результаты, в 94% случаев мужчины могли оценить превосходящего конкурента по силе выражения данного фактора.

Исследователями Сассекского университета были отобраны 30 мужчин и женщин для проведения нового эксперимента. Всех респондентов попросили сказать текст определенной фразы, а после выразить голосом агрессивный крик. Показатели записывались с последующей демонстрацией аудиодорожки другим респондентам. У второй группы не было информации про первую, она могла представить их физическую силу и рост только по анализу записанных фраз и крика. Специалисты попросили их как можно точно определить, кто из людей представляется более или менее сильным, опираясь только на имеющийся материал. При подведении итогов тестирования, мужчинами в 94% случаев различались интонации более сильного физически партнера. Причем женщины более склонны на недооценку своих сил, выявить конкурента, который слабее, им удавалось в 24%.

Люди обладают способностью оценки по агрессии в голосе силы противника


Эксперимент наглядно показал, что человек криком может рассказать многое, не только про агрессивность намерений, но представить физические параметры, рост, вес и физическую силу, причем не имея с противником зрительного контакта. Как отметили ученые, факты свидетельствуют на остатки животных чувств у человечества, в животном мире, вокальными способностями демонстрируется превосходство, без необходимости воздействия на противника физически.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:15
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