Ученые обнаружили в Турции останки принесенных в жертву детей

Гробница бронзового века, состоящая из нескольких захоронений, была обнаружена во время раскопок, проводившихся на кургане Башур Хаюк. В этой гробнице археологи наткнулись на аккуратно сложенные останки одиннадцати детей возрастом от 11-ти лет и старше.Руководитель археологических раскопок Бренна Хассет отметила, что детей убили не в результате военных конфликтов или резни. Насильственный способ умерщвления и аккуратное расположение останков и украшений внутри гробницы, говорит о том, что в этом месте проводилось жертвоприношение.Более того, ранее в Королевском некрополе древнего Ура находили захоронения детей с аналогичными травмами. У некоторых был пробит череп острым предметом, другим жертвам сломали таз.Само жертвоприношение носит политический характер. Скорее всего, детей отобрали у непокорных бунтарей, а в жертву их принесли, чтобы закрепить свою власть и установить порядок.