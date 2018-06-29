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Ученые обнаружили в Турции останки принесенных в жертву детей

В Турции археологи нашли древний могильник с останками одиннадцати детей. По словам сотрудников лондонского Музея естествознания, детей принесли в жертву, чтобы показать свою силу и власть непокорным.

Гробница бронзового века, состоящая из нескольких захоронений, была обнаружена во время раскопок, проводившихся на кургане Башур Хаюк. В этой гробнице археологи наткнулись на аккуратно сложенные останки одиннадцати детей возрастом от 11-ти лет и старше.

Ученые обнаружили в Турции останки принесенных в жертву детей


Руководитель археологических раскопок Бренна Хассет отметила, что детей убили не в результате военных конфликтов или резни. Насильственный способ умерщвления и аккуратное расположение останков и украшений внутри гробницы, говорит о том, что в этом месте проводилось жертвоприношение.

Более того, ранее в Королевском некрополе древнего Ура находили захоронения детей с аналогичными травмами. У некоторых был пробит череп острым предметом, другим жертвам сломали таз.

Само жертвоприношение носит политический характер. Скорее всего, детей отобрали у непокорных бунтарей, а в жертву их принесли, чтобы закрепить свою власть и установить порядок.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 22:03
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