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Археологи определили нахождение позднескифского могильника в Крыму

На территории Крыма обнаружено местоположение нетронутого древнего некрополя, датируемого временем поздних скифов, ориентировочно II-IV вв н.э. Информация поступила от специалистов, представителей института археологии РАН.

Раскопки проводились на территории, запланированной для строительства автодороги «Таврида», недалеко от Севастополя. Ученый дали могильнику название - Фронтовое 3, это наименование самого близлежащего населенного пункта. Расположение Некрополя определено территорией левобережья местной реки Бельбек Новостроечная.
Археологи определили нахождение позднескифского могильника в Крыму


Западный Крым, в указанный исторический промежуток времени, ориентировочно II - IV века нашей эры, был населен разнообразным народом. Потомки греческих колонистов населяли Херсоне, горную часть местности занимали тавры, а в степях северо-западной части находились поселения потомков скифов. Данные факты не позволяют дать экспертам точный ответ, относительно происхождения людей, которые похоронены в могильнике.

Особое внимание обращено учеными на известные и ранее изученные способы захоронения и вещи, обнаруженные в некрополе, указывающие на разнообразие культурных влияний. Здесь ощущается воздействие сарматских, скифских, готских и греческих культур. Украшения размещали преимущественно в могилах женщин, мужские не содержат серьги и кольца, но здесь могли оставлять оружие или конские уздечки.

Археологи определили, что территория некрополя периодически расширялась на юг и восток. В более поздний период IV века, появлялись склепы из грунта, напоминающие по форме узкие коридоры, которые вели в пространство подземных погребальных камер. Причем там находили захоронения нескольких человек.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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