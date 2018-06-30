Певица Анна Плетнёва запуталась во времени

По мнению певицы, вышло так, будто она прожила один и тот же день два раза. Это настолько запутало артистку, что она пожаловалась фанатам. Артистка спросила у поклонников, что они думают по этому поводу. По словам знаменитости, если ей они не помогут, то она может оказаться «на грани сумасшествия».Подписчики успокоили Анну, отметив, что время не меняется, и артистка точно не окажется в прошлом или будущем. Календарь просто учитывает местный часовой пояс, и поэтому это немного запутывает. Но бояться этого не надо, а лучше ориентироваться во время составления графика на конкретное время.