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Певица Анна Плетнёва запуталась во времени

Анна Плетнёва очень удивилась, заметив, что за время перелёта на Гавайи из Токио на календаре не изменилась дата.

Певица Анна Плетнёва запуталась во времени


По мнению певицы, вышло так, будто она прожила один и тот же день два раза. Это настолько запутало артистку, что она пожаловалась фанатам. Артистка спросила у поклонников, что они думают по этому поводу. По словам знаменитости, если ей они не помогут, то она может оказаться «на грани сумасшествия».

Певица Анна Плетнёва запуталась во времени


Подписчики успокоили Анну, отметив, что время не меняется, и артистка точно не окажется в прошлом или будущем. Календарь просто учитывает местный часовой пояс, и поэтому это немного запутывает. Но бояться этого не надо, а лучше ориентироваться во время составления графика на конкретное время.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
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