Катя Гордон создала свою партию и начинает борьбу

Гордон сообщила фанатам, что она сняла свою кандидатуру с выборов президента только из-за нежелания находиться в одной упряжке с «компанией, которая захватила власть». Однако это не значит, что артистка отказывается от борьбы с «преступной» верхушкой. Звезда начнет это делать снизу, создав личную партию. В качестве единомышленника Катя назвала знаменитого режиссера Андрона Кончаловского. Катя уверена, что рвущихся к власти преследует единственная цель, а именно влиться в систему и припасть к кормушке.По мнению Гордон, у действующего лидера РФ есть много двойников. Девушка надеется, что ее коллеги по шоу-бизнесу скажут о своем отношении к политической ситуации, которая сложилась в стране.