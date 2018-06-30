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Катя Гордон создала свою партию и начинает борьбу

Катя Гордон в рамках Instagram написала проникновенный пост, метко бичующий политическую ситуацию в России. Фолловеры узнали много интересного касательно прошедших президентских выборах, «бандитской вертикали» власти и двойниках Путина.

Катя Гордон создала свою партию и начинает борьбу


Гордон сообщила фанатам, что она сняла свою кандидатуру с выборов президента только из-за нежелания находиться в одной упряжке с «компанией, которая захватила власть». Однако это не значит, что артистка отказывается от борьбы с «преступной» верхушкой. Звезда начнет это делать снизу, создав личную партию. В качестве единомышленника Катя назвала знаменитого режиссера Андрона Кончаловского. Катя уверена, что рвущихся к власти преследует единственная цель, а именно влиться в систему и припасть к кормушке.

Катя Гордон создала свою партию и начинает борьбу


По мнению Гордон, у действующего лидера РФ есть много двойников. Девушка надеется, что ее коллеги по шоу-бизнесу скажут о своем отношении к политической ситуации, которая сложилась в стране.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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