Пользователи Сети сравнили Ксению Бородину с собакой

В кадре Ксюша запечатлена в довольно обычной позе, однако не обошлось без критики. На фото девушка положила левую руку на бедро, а правую уперла в подбородок. С виду снимок оказался вполне безобидным, однако, подписчики девушки отметили, что на руке теледивы образовались складки.После увиденного, некоторые фолловеры сравнили Бородину с шарпеем, ведь данная порода собак полностью покрыта складками. К слову, многие не поддержали подобные сравнения и защитили любимую ведущую.