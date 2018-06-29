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Пользователи Сети сравнили Ксению Бородину с собакой

Новый снимок, опубликованный в Инстаграме известной телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной, рассмешил ее подписчиков.

Пользователи Сети сравнили Ксению Бородину с собакой


В кадре Ксюша запечатлена в довольно обычной позе, однако не обошлось без критики. На фото девушка положила левую руку на бедро, а правую уперла в подбородок. С виду снимок оказался вполне безобидным, однако, подписчики девушки отметили, что на руке теледивы образовались складки.

После увиденного, некоторые фолловеры сравнили Бородину с шарпеем, ведь данная порода собак полностью покрыта складками. К слову, многие не поддержали подобные сравнения и защитили любимую ведущую.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:12
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