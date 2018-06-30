Илон Маск: Человечество живет в виртуальном симуляторе, созданном ИИ

По словам предпринимателя-ученого Илона Маска, шансы на то, что на самом деле человечество живет в реальном мире ничтожно малы. Впервые подобное необычное предположение Маск высказал два года назад в Калифорнии в рамках проведения научной конференции, заявив о том, что высокоразвитый ИИ способен создавать иллюзорные виртуальные миры, поэтому велика вероятность того, что человечество в данное время находится в одном из них.Однако представители официальной науки подобного мнения не разделяют. По словам ученых, в настоящий момент нет подтверждения того, что ИИ способен развивать самосознание, из чего следует, что и альтернативные миры он не способен создавать. Согласно расчетам исследователей, шансы на то, что человечество существует в виртуальной вселенной, равны примерно 50%.