АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Илон Маск: Человечество живет в виртуальном симуляторе, созданном ИИ

Физик-миллиардер и владелец космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что велика вероятность того, что в данное время человечество живет в компьютерной симуляции, созданной высокоразвитым ИИ.

Илон Маск: Человечество живет в виртуальном симуляторе, созданном ИИ


По словам предпринимателя-ученого Илона Маска, шансы на то, что на самом деле человечество живет в реальном мире ничтожно малы. Впервые подобное необычное предположение Маск высказал два года назад в Калифорнии в рамках проведения научной конференции, заявив о том, что высокоразвитый ИИ способен создавать иллюзорные виртуальные миры, поэтому велика вероятность того, что человечество в данное время находится в одном из них.

Однако представители официальной науки подобного мнения не разделяют. По словам ученых, в настоящий момент нет подтверждения того, что ИИ способен развивать самосознание, из чего следует, что и альтернативные миры он не способен создавать. Согласно расчетам исследователей, шансы на то, что человечество существует в виртуальной вселенной, равны примерно 50%.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 05:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илон Маск: Человечество живет в виртуальном
Honda выпустит роскошный современный хэтчбек Fit
Ученые рассказали о диких секс-традициях древних
Болид Porsche 919 Hybrid Evo смог побить
Google приняла решение ивестировать в ОС для
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Ирина Шейк похвасталась кардинальной сменой имиджа
Поклонники заподозрили Ирину Шейк в беременности
Папарацци запечатлели на камеру Брэдли Купера во
«Тёмная сторона» ЧМ-2018: Трусливые потомки
Варвара из Самары призналась в любви к Сергею
Российская обсерватория Спектр-УФ выйдет на
Появилась информация о новом смартфоне Vivo Z1i
Над вторым энергоблоком ЛАЭС-2 установили
В Санкт-Петербурге с начала 2018 года продали
Mashable представил рейтинг лучших сериалов за
Инфракрасные данные NASA показывают усиление
Nissan и Italdesign представили уникальный
Брэд Питт заявил, что не хочет новых отношений
Ученые: Климатические прогнозы должны включать
Disney продемонстрировала возможности
В РФ скоро появится удлиненный кроссовер
Звезда сериала «Викинги» Александра Бортич подала
Кроссоверы версии Honda Pilot и HR-V обновились
В посмертном клипе XXXTentacion рэп-исполнитель
Ученые обнаружили в Турции останки принесенных в
В США радиолюбители перехватили приказ про запуск
Ученые нашли новый более блестящий вид золота
Китайские «умные ракеты» смогут себя
В Англии оставленная в йогурте ложка помогла
Просмотреть все новости