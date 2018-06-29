В посмертном клипе XXXTentacion рэп-исполнитель посетил свои похороны

В сети обнародовали премьеру видеоклипа рэпера XXXTentacion на композицию «SAD!». Со времени публикации прошли только сутки, а видео уже набирает популярность. Данный ролик просмотрели более 29 миллионов зрителей. В субтитрах видеоклипа говорится, что людям нужно не уничтожать все вокруг, а научиться любить, так как мир нуждается в больших переменах. В посмертном клипе рэпер XXXTentacion посетил свои похороны, где вел беседу со смертью. Ролик получился мистическим и достаточно символичным, в связи со смертью артиста.Стоит напомнить, что Джасея Дуэйна Онфроя застрелили в Майами 19 июня. Рэпер был в коме и умер в больнице. Убийцей двадцатилетней звезды оказался двадцатидвухлетний Дедрик Ди Уильямс.