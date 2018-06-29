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В посмертном клипе XXXTentacion рэп-исполнитель посетил свои похороны

В рамках YouTube появился видеоклип застреленного рэпера XXXTentacion. В нем запечатлено, как певец, посетив собственные похороны, беседует со смертью.

В посмертном клипе XXXTentacion рэп-исполнитель посетил свои похороны


В сети обнародовали премьеру видеоклипа рэпера XXXTentacion на композицию «SAD!». Со времени публикации прошли только сутки, а видео уже набирает популярность. Данный ролик просмотрели более 29 миллионов зрителей. В субтитрах видеоклипа говорится, что людям нужно не уничтожать все вокруг, а научиться любить, так как мир нуждается в больших переменах. В посмертном клипе рэпер XXXTentacion посетил свои похороны, где вел беседу со смертью. Ролик получился мистическим и достаточно символичным, в связи со смертью артиста.



Стоит напомнить, что Джасея Дуэйна Онфроя застрелили в Майами 19 июня. Рэпер был в коме и умер в больнице. Убийцей двадцатилетней звезды оказался двадцатидвухлетний Дедрик Ди Уильямс.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:05
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