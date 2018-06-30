Специалисты Казани планируют к 2020 году выпуск дрона для тушения пожаров

Согласно полученной информации, китайской логистической компанией - ZTO Express заключено соглашение для организации к 2020 году плановых поставок дронов «Скиф». Соглашение заключается непосредственным разработчиком, российской компанией ARDN Technolgy Limited. Собирать начнут беспилотные летательные аппараты в Казани, основное направление их применения - тушение пожаров. На текущий момент уже ведутся работы по сбору и испытаниям беспилотника. Для реализации представлены испытательные образцы трех прототипов, каждому из которых запланировано прохождение всех необходимых процессов доработки.Условия соглашения, заключенного с китайскими партнерами, обусловлено обязательным наличием сертификатов, подтверждающих прохождение испытаний и наличие необходимых лицензий. Как отметили эксперты, запатентованная аэродинамическая схема платформы для дронов «Скиф», подтверждает их уникальность. Оборудован беспилотник моделью двигателя внутреннего сгорания, его максимальная мощность - 220 лошадиных сил. При поднятии в воздух, устройство может транспортировать груз, весом - 400 кг, без учета веса топлива.