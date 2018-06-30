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Ferrari разработала авто-НЛО

Необычное транспортное средство разработала компания Ferrari. В данном случае речь идёт в отношении версии Ferrari 413, позиционирующейся как гиперкар будущего. Дизайнер Шейн Баксли является автором авто-НЛО

Ferrari разработала авто-НЛО


В автомобиле с нетрадиционной внешностью отсутствуют привычные крылья. Их место занимает передняя панель, обладающая встроенными головными фарами, двумя задними панелями с фонарями. Центр гиперкара будущего размещает в себе кокпит футуристического вида, который получил стеклянную крышу, а также аэродинамические крылья, соединяющиеся в единый элемент. Авто сможет вместить в себя только водителя. Все необходимые данные авто выводятся на дисплей небольших размеров, размещённый на рулевом колесе. При помощи него выбираются режимы движения: Pazzo, Wet, Track.

В свою очередь сведения о скорости, а также прочая информация проецируются непосредственно на лобовое стекло. Пока отсутствует информация, появится ли авто-НЛО на рынке. Модель в настоящее время существует как виртуальный прототип.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 06:30
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