Ferrari разработала авто-НЛО

В автомобиле с нетрадиционной внешностью отсутствуют привычные крылья. Их место занимает передняя панель, обладающая встроенными головными фарами, двумя задними панелями с фонарями. Центр гиперкара будущего размещает в себе кокпит футуристического вида, который получил стеклянную крышу, а также аэродинамические крылья, соединяющиеся в единый элемент. Авто сможет вместить в себя только водителя. Все необходимые данные авто выводятся на дисплей небольших размеров, размещённый на рулевом колесе. При помощи него выбираются режимы движения: Pazzo, Wet, Track.В свою очередь сведения о скорости, а также прочая информация проецируются непосредственно на лобовое стекло. Пока отсутствует информация, появится ли авто-НЛО на рынке. Модель в настоящее время существует как виртуальный прототип.