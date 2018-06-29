В Англии оставленная в йогурте ложка помогла найти вора
Английский грабитель имел все шансы остаться непойманным, но ложка, которую он оставил в банке йогурта, позволила схватить его. В феврале 2018 года в Англии было совершено дерзкое ограбление, полиция уже тогда имела главного подозреваемого, однако за недостатком улик вину его было невозможно доказать.
Фигурантом преступления оказался бездомный по имени Стефан Кирк. Злоумышленник выбрал один из респектабельных домов, после чего проник внутрь и похитил из него ценные вещи. Несмотря на множество следов взлома, преступнику практически удалось не оставить изобличающих его улик.
Дело в том, что в процессе грабежа преступнику захотелось перекусить. Так, вор съел связку бананов, при этом оставив кожуру от них на столе, и полакомился банкой йогурта. Именно в нем преступник и оставил ложку, которая затем сыграла роль вещественного доказательства.
Вину Стефана Кирка удалось установить благодаря ДНК-экспертизе. После этого вор признался, что из-за отсутствия денег и еды он вынужден был пойти на это преступление.
Фигурантом преступления оказался бездомный по имени Стефан Кирк. Злоумышленник выбрал один из респектабельных домов, после чего проник внутрь и похитил из него ценные вещи. Несмотря на множество следов взлома, преступнику практически удалось не оставить изобличающих его улик.
Дело в том, что в процессе грабежа преступнику захотелось перекусить. Так, вор съел связку бананов, при этом оставив кожуру от них на столе, и полакомился банкой йогурта. Именно в нем преступник и оставил ложку, которая затем сыграла роль вещественного доказательства.
Вину Стефана Кирка удалось установить благодаря ДНК-экспертизе. После этого вор признался, что из-за отсутствия денег и еды он вынужден был пойти на это преступление.
В мире / Происшествия
Добавил: Tatiana Сегодня, 21:35