В Англии оставленная в йогурте ложка помогла найти вора

Фигурантом преступления оказался бездомный по имени Стефан Кирк. Злоумышленник выбрал один из респектабельных домов, после чего проник внутрь и похитил из него ценные вещи. Несмотря на множество следов взлома, преступнику практически удалось не оставить изобличающих его улик.Дело в том, что в процессе грабежа преступнику захотелось перекусить. Так, вор съел связку бананов, при этом оставив кожуру от них на столе, и полакомился банкой йогурта. Именно в нем преступник и оставил ложку, которая затем сыграла роль вещественного доказательства.Вину Стефана Кирка удалось установить благодаря ДНК-экспертизе. После этого вор признался, что из-за отсутствия денег и еды он вынужден был пойти на это преступление.