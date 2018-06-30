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Наталья Штурм прикрыла грудь морской звездой

Наталья Штурм поразила фанатов упругим телом, которое она продемонстрировала во время отдыха возле Килиманджаро.

Наталья Штурм прикрыла грудь морской звездой


Штурм недавно отмечала день рождения. Фотоснимки артистки заполнили всю новостную ленту в соцсети Instagram. Фанаты узнали, что обезьянка укусила звезду за маникюр, что она встретила на пляже монашек, что возле Килиманджаро очень красивые пейзажи. Однако поразить поклонников именинница решила фото с необычной находкой. Певица в день рождения решила прикрыть свою грудь морской звездой. Стоит подметить, что купальник, наверное, предусмотрен в данной композиции не был.

Наталья Штурм прикрыла грудь морской звездой


Истинные поклонники знают, что Наталья имеет корни дворянского рода Старицких. В этом случае всем хейтерам и завистникам стоит напомнить, что в теле певицы течет дворянская кровь. Если снимок голышом с морской звездой есть у Натальи, значит, так должно быть.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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