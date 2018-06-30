Наталья Штурм прикрыла грудь морской звездой

Штурм недавно отмечала день рождения. Фотоснимки артистки заполнили всю новостную ленту в соцсети Instagram. Фанаты узнали, что обезьянка укусила звезду за маникюр, что она встретила на пляже монашек, что возле Килиманджаро очень красивые пейзажи. Однако поразить поклонников именинница решила фото с необычной находкой. Певица в день рождения решила прикрыть свою грудь морской звездой. Стоит подметить, что купальник, наверное, предусмотрен в данной композиции не был.Истинные поклонники знают, что Наталья имеет корни дворянского рода Старицких. В этом случае всем хейтерам и завистникам стоит напомнить, что в теле певицы течет дворянская кровь. Если снимок голышом с морской звездой есть у Натальи, значит, так должно быть.