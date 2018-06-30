Ляйсан Утяшева в свой день рождения обратилась к поклонникам прямиком из душа

В свой день рождения Ляйсан Утяшева обратилась к фанатам после душа. Спортсменка намекнула, что у нее черно-белое настроение, а также показала странное сочетание одежды, а именно заправленные брюки в носки, очки, а также полотенце на голове, и все это она запечатлела в машине на водительском сиденье. Фото за сутки собрало более 62 тысяч лайков и около 400 комментариев.Поклонники принялись поздравлять знаменитую спортсменку с ее днем рожденья, который переносит Ляйсан на «новый круг в путешествии по жизни». Тем не менее, подписчики обсудили также образ гимнастки, но негативно его никто из пользователей не воспринял. Фанаты также спросили, вернулись ли Утяшева и ее муж Павел Воля из отдыха.