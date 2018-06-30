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Ляйсан Утяшева в свой день рождения обратилась к поклонникам прямиком из душа

Спортсменка Ляйсан Утяшева предстала перед поклонниками с полотенцем на голове. Поводом для этого послужило продолжение «прекрасного путешествия».

Ляйсан Утяшева в свой день рождения обратилась к поклонникам прямиком из душа


В свой день рождения Ляйсан Утяшева обратилась к фанатам после душа. Спортсменка намекнула, что у нее черно-белое настроение, а также показала странное сочетание одежды, а именно заправленные брюки в носки, очки, а также полотенце на голове, и все это она запечатлела в машине на водительском сиденье. Фото за сутки собрало более 62 тысяч лайков и около 400 комментариев.

Ляйсан Утяшева в свой день рождения обратилась к поклонникам прямиком из душа


Поклонники принялись поздравлять знаменитую спортсменку с ее днем рожденья, который переносит Ляйсан на «новый круг в путешествии по жизни». Тем не менее, подписчики обсудили также образ гимнастки, но негативно его никто из пользователей не воспринял. Фанаты также спросили, вернулись ли Утяшева и ее муж Павел Воля из отдыха.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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