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Honda выпустит роскошный современный хэтчбек Fit под суббрендом Modulo Style

Представители Honda сообщают, что на авторынок вскоре выйдет особый современный хэтчбек Fit. Речь идёт о новом суббренде Modulo Style.

Honda выпустит роскошный современный хэтчбек Fit под суббрендом Modulo Style


В свою очередь отличительной особенностью нового бренда будет роскошь добавленная автомобилям. Новую Honda Fit Modulo Style оснастят пересмотренной радиаторной решёткой, которая объединена воздухозаборниками, уникальными легкосплавными дисками, дневными огнями на матрицах LED. Согласно ожиданиям, авто будет по-прежнему доступно с бензиновыми 1,3- литровыми и 1,5-литровыми моторами на 100/132 л.с. Покупателям на выбор предложат механическую либо бесступенчатую трансмиссию. Продажи обновлённой версии хэтчбека Honda Fit стартовали в прошлом году. Авто в ходе рестайлинга получило расширенный список оборудования, отделку более высокого качества.

Кроме упомянутых моторов, модель на японском рынке можно приобрести с гибридным силовым агрегатом. Она состоит из полуторалитрового ДВС и электромотора на 140 л.с.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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