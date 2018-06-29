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Алена Водонаева попросила подписчиков взбунтоваться против Александра Кержакова

Популярный в соцсети Instagram блогер и по совместительству экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева призвала своих 2 миллиона подписчиков дать отпор Александру Кержакову, который украл у своей жены Миланы их общего ребенка.

Девушка сама является матерью, а потому ей понятны боль и отчаяние женщины, у которой отняли самое главное в ее жизни – ребенка. Комментируя поступок футболиста, теледива заявила, что не может представить степень собственной значимости и эгоизма этого человека.

Алена Водонаева попросила подписчиков взбунтоваться против Александра Кержакова

«Ребята, в самом деле, мы же не на необитаемом острове живем! Давайте впрягаться в такие проблемы. Помогать одному родителю, если второй совершает противоправные неадекватные действия. Информационно, подписями, шумом», - написала она.

Кроме того, Алена попросила у девушек, читающих ее блог, прежде чем выходить замуж, обращать внимание на то, как человек расстался с предыдущей пассией. По ее словам, если он уже вытворял какие-то плохие вещи, то может не стоит связывать с ним свою судьбу, дабы не стать такой же жертвой, ведь шансы на то, что он изменился или изменится очень малы.

Стоит сказать, что многие подписчики поддержали Водонаеву в комментариях, однако отметили, что понятия не имеют, чем могут помочь Милане в данной ситуации.

«Кроме как написать на его страничке в Инстаграме ничего в голову не приходит», - пишут они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:20
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