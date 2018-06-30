АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Ученые рассказали о диких секс-традициях древних цивилизаций

Исследователи составили список сексуальных традиций, практиковавшихся древними цивилизациями. По словам ученых, современные люди часто называют нынешнее общество, погрязшим в разврате, однако это далеко от истины. Многие позабытые древние развлечения могут сегодня по-настоящему шокировать.

Так, большинство видов фетишей пришли из Древнего Рима, где уже в то время многие отдавали предпочтение фаллоимитаторам, изготовленным из кожи. Кроме того, в Древнем Риме часто практиковали сексуальные оргии, в которых принимали участие императоры, любившие извращаться с помощью садомазохизма, и устраивали «лесбийские праздники».

Ученые рассказали о диких секс-традициях древних цивилизаций


Распространен был культ вакханалии, в котором главную роль играли вакханки, устраивавшие оргии даже с собственными сынами. Стоит отметить, что в VI веке славяне тоже практиковали групповой секс во время праздников.

Иногда сексуальный разврат мог применяться в качестве наказания. Так, древний римлянин, поймавший любовника жены, имел право засунуть ему в задний проход редис. А статуя бога Приапа с эрегированным половым органом должна была отпугивать врагов.
В древнем Вавилоне сексуальные традиции были частью религиозной сферы, высокое развитие получила храмовая проституция. Девушки устраивали в храмах оргии, за что получали не малые деньги.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 03:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о диких секс-традициях древних
Болид Porsche 919 Hybrid Evo смог побить
Google приняла решение ивестировать в ОС для
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Ирина Шейк похвасталась кардинальной сменой имиджа
Поклонники заподозрили Ирину Шейк в беременности
Папарацци запечатлели на камеру Брэдли Купера во
«Тёмная сторона» ЧМ-2018: Трусливые потомки
Варвара из Самары призналась в любви к Сергею
Российская обсерватория Спектр-УФ выйдет на
Появилась информация о новом смартфоне Vivo Z1i
Над вторым энергоблоком ЛАЭС-2 установили
В Санкт-Петербурге с начала 2018 года продали
Mashable представил рейтинг лучших сериалов за
Инфракрасные данные NASA показывают усиление
Nissan и Italdesign представили уникальный
Брэд Питт заявил, что не хочет новых отношений
Ученые: Климатические прогнозы должны включать
Disney продемонстрировала возможности
В РФ скоро появится удлиненный кроссовер
Звезда сериала «Викинги» Александра Бортич подала
Кроссоверы версии Honda Pilot и HR-V обновились
В посмертном клипе XXXTentacion рэп-исполнитель
Ученые обнаружили в Турции останки принесенных в
В США радиолюбители перехватили приказ про запуск
Ученые нашли новый более блестящий вид золота
Китайские «умные ракеты» смогут себя
В Англии оставленная в йогурте ложка помогла
Робот NAO научился помогать детям, используя их
Фанаты Эвелины Блёданс оценили «модный тренд» её
Просмотреть все новости