Ученые рассказали о диких секс-традициях древних цивилизаций
Исследователи составили список сексуальных традиций, практиковавшихся древними цивилизациями. По словам ученых, современные люди часто называют нынешнее общество, погрязшим в разврате, однако это далеко от истины. Многие позабытые древние развлечения могут сегодня по-настоящему шокировать.
Так, большинство видов фетишей пришли из Древнего Рима, где уже в то время многие отдавали предпочтение фаллоимитаторам, изготовленным из кожи. Кроме того, в Древнем Риме часто практиковали сексуальные оргии, в которых принимали участие императоры, любившие извращаться с помощью садомазохизма, и устраивали «лесбийские праздники».
Распространен был культ вакханалии, в котором главную роль играли вакханки, устраивавшие оргии даже с собственными сынами. Стоит отметить, что в VI веке славяне тоже практиковали групповой секс во время праздников.
Иногда сексуальный разврат мог применяться в качестве наказания. Так, древний римлянин, поймавший любовника жены, имел право засунуть ему в задний проход редис. А статуя бога Приапа с эрегированным половым органом должна была отпугивать врагов.
В древнем Вавилоне сексуальные традиции были частью религиозной сферы, высокое развитие получила храмовая проституция. Девушки устраивали в храмах оргии, за что получали не малые деньги.
Так, большинство видов фетишей пришли из Древнего Рима, где уже в то время многие отдавали предпочтение фаллоимитаторам, изготовленным из кожи. Кроме того, в Древнем Риме часто практиковали сексуальные оргии, в которых принимали участие императоры, любившие извращаться с помощью садомазохизма, и устраивали «лесбийские праздники».
Распространен был культ вакханалии, в котором главную роль играли вакханки, устраивавшие оргии даже с собственными сынами. Стоит отметить, что в VI веке славяне тоже практиковали групповой секс во время праздников.
Иногда сексуальный разврат мог применяться в качестве наказания. Так, древний римлянин, поймавший любовника жены, имел право засунуть ему в задний проход редис. А статуя бога Приапа с эрегированным половым органом должна была отпугивать врагов.
В древнем Вавилоне сексуальные традиции были частью религиозной сферы, высокое развитие получила храмовая проституция. Девушки устраивали в храмах оргии, за что получали не малые деньги.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 03:00