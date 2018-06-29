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Фанаты Эвелины Блёданс оценили «модный тренд» её сына

Поклонники Эвелины Блёданс считают, что у ее сына прическа вышла красивее, чем у популярного певца Егора Крида.

Фанаты Эвелины Блёданс оценили «модный тренд» её сына


Блёданс в Сети отметила, что сначала её расстроила работа парикмахера. Успокоилась знаменитая актриса, когда увидела фото Егора Крида. Раз известный певец может позволить себе такую стрижку, то ее Семик точно «в тренде». Но фанаты, увидев снимок-сравнение малыша с исполнителем песен, заявили, что сын артистки значительно круче. Причёску мальчика поклонники оценили на десятку и назвали её «модным трендом».

Фанаты Эвелины Блёданс оценили «модный тренд» её сына


Некоторые фолловеры также успокоили Блёданс, отметив, что их малышей тоже подстригали коротко, но потом, когда волосы отрастали, выходило ещё лучше. Фото-сравнение Эвелины в течение суток собрало около 32 тысяч отметок «Нравится и более 730 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:25
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