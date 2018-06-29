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Евгения Феофилактова в золотом купальнике восхитила своих подписчиков

Евгения Феофилактова уже давно не входит в список действующих участников телепроекта «Дом-2», тем не менее за ее жизнью в соцсети Instagram продолжают следить многие поклонники этого реалити-шоу.

Сама девушка любит своих подписчиков, а потому старается ежедневно радовать их новыми фотографиями и видеозаписи, в которых показывает им как проходят ее выходные, как она играет со своим сыном Даниэлем, как готовится к очередной фотосессии и так далее.

Евгения Феофилактова в золотом купальнике восхитила своих подписчиков


Кроме того, нередко Женя ведет с фанатами беседу. Она часто спрашивает их мнения, просит совета или раздает их другим, дабы помочь разобраться с проблемой в той или иной ситуации.

А недавно в своем микроблоге Феофилактова опубликовала снимок, на котором она позировала в роскошном купальнике с двухсторонними пайетками золотого и розового цвета. Также ее образ дополняли солнцезащитные очки и туника в пол с аналогичным дизайном.

Евгения Феофилактова в золотом купальнике восхитила своих подписчиков


Такой наряд пришелся поклонникам девушки по душе, а потому они засыпали ее комплиментами.

«О боги! Ты нереально красивая! Божественная, комплект очень тебе идёт», «Вот это загляденье просто! Очень красивая!», «Роскошный образ», «Женечка, нереальная красавица», «Женя ты красавица! Туника восторг!», - писали в комментариях они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:06
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